Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Mainz (ots)

Am späten Abend des 6. Septembers 2023 meldete sich ein Mann im Bundespolizeirevier Mainz und zeigte einen versuchten Fahrraddiebstahl an. Dies konnte er anhand von Spuren und Beschädigungen an seinem Fahrradschloss feststellen. Die Videoauswertung auf Bahnsteig 13, wo das Fahrrad abgestellt war, zeigte zwei Personen, die mit einem Bolzenschneider sowie einem Feuerzeug an dem Schloss manipulierten.

Am frühen Morgen des 7. Septembers 2023 informierte ein Passant die Bundespolizeibeamten am Hauptbahnhof Mainz darüber, dass zwei Personen sich mit einem Feuerzeug auf einem Bahnsteig 13 an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen machen und versuchen dies zu entwenden. Außerdem gab er den Polizisten eine Personenbeschreibung.

Anhand dieser stellten die Polizisten in unmittelbarer Nähe des Tatorts eine 25-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann fest und nahmen diese in Gewahrsam.

Für die beiden Deutschen Tatverdächtigen stellte sich die Zahl 13 nicht als Glückszahl heraus, denn der Zeuge konnte sie zweifelsfrei identifizieren.

Zusätzlich konnte dem Duo der Vorfall des Vortages ebenfalls anhand der Videoauswertung zweifelsfrei zugeordnet werden.

Bei der Durchsuchung der Personen wurden mehrere Feuerzeuge und eine Bankkarte aufgefunden, die den Beschuldigten nicht gehörte.

Gegen die Frau und den Mann wurden Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Unterschlagung eingeleitet.

