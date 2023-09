Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendliche nach räuberischem Diebstahl und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gefasst

Mainz/Ingelheim (ots)

Am 26. August 2023 erstattete bei der Bundespolizei in Mainz ein 13-jähriger Junge Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. Vier Personen entwendeten dem Jungen unter Anwendung von Gewalt 35 Euro aus seiner Geldbörse. Er sowie Zeugen machten zudem Angaben zur Personenbeschreibung der Täter.

Ein Polizist, der nach Beendigung seines Dienstes in zivil per Zug die Heimreise antrat, bemerkte eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe seines Sitzplatzes. Eine der Personen hatte sehr starke Ähnlichkeit mit der Beschreibung eines der Tatverdächtigen aus dem vorbenannten Sachverhalt. Verdeckt fertigte er ein Foto der Person, zwecks Abklärung über die Dienststelle, ob es sich um den Tatverdächtigen handeln könnte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der 13-jährige sowie die Zeugen noch im Bundespolizeirevier in Mainz. Nach Vorlage des Bildes erkannten diese unabhängig voneinander die abgebildete Person als einen der Täter wieder. Das Ergebnis wurde dem Kollegen im Zug mitgeteilt.

Im Bahnhof Ingelheim wollten die Jugendlichen den Zug verlassen. Daraufhin sprach der Polizist die Personengruppe an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Er belehrte den Tatverdächtigen, dass dieser im Verdacht steht kurz zuvor einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben und sprach die vorläufige Festnahme aus. Auf die Ansprache reagierten die Jungen nicht. Um eine Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern, ergriff der Kollege den Arm des Jungen und hielt diesen fest. Ein am Bahnsteig in Ingelheim wartender Jugendlicher griff den Polizisten unvermittelt an und schlug ihn mehrfach mit den Fäusten auf Körper und Gesicht. Aufgrund des Angriffs konnte dieser den Tatverdächtigen nicht festhalten. Anschließend flüchteten die Jugendlichen aus dem Zug sowie Bahnhofsbereich und konnten trotz Fahndung nicht festgestellt werden. Die Videoauswertungen aus dem Zug, Bahnhof Ingelheim sowie für den Tatort im Bahnhof Mainz wurde veranlasst.

Am Mittwoch, dem 30. August 2023 lagen die Videoaufzeichnung zu dem Vorfall aus dem Zug mit den Bildern der tatverdächtigen Personen der Polizei vor.

Am Donnerstag, dem 31. August 2023 gegen 16:45 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof in Mainz drei Personen fest, welche sie anhand der Bilder als Tatverdächtige der vorbenannten Taten wiedererkannten und mit zur Dienststelle verbrachten.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um Brüder und Cousins. Einer der Brüder, welcher nicht unter den drei festgestellten Personen am Bahnsteig war, wurde über die Erziehungsberechtigten kontaktiert und aufgefordert, sich auf der Dienststelle in Mainz zu melden, was dieser auch tat. Somit konnte die Identität von vier Tatverdächtigen festgestellt werden. Es handelte sich um Jugendliche syrischer bzw. deutscher Staatsangehörigkeit. Die Identität der fünften beteiligten Person des tätlichen Angriffs auf den Polizisten in Ingelheim, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die vier Personen räumten im Rahmen der Befragung die Beteiligung am räuberischen Diebstahl sowie dem tätlichen Angriff im Zug ein. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen mit den Erziehungsberechtigten um 19:30 Uhr aus der Dienststelle entlassen.

Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahls sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell