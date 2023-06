Polizei Mettmann

POL-ME: Explosion in Kleingartenanlage, eine Person verletzt - Ratingen - 2306009

Mettmann (ots)

Ratingen

Wie die Feuerwehr Ratingen in eigener Pressemitteilung bereits berichtete (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5524534), ereignete sich am frühen Morgen des 04.06.2023 in einer Gartenlaube in Ratingen eine Explosion. Hierbei wurde ein Mann schwer verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 04:55 Uhr kam es infolge der unsachgemäßen Nutzung einer Gasflasche zu einer Verpuffung in einer Gartenlaube eines Kleingartenvereins an der Formerstraße. Durch diese Verpuffung stürzte eine Gartenlaube vollständig ein. Hierbei wurde der zu diesem Zeitpunkt vor der Gartenlaube stehende 66-jährige Pächter des Kleingartens schwer verletzt.

Der Verletzte informierte einen Nachbarn, welcher dann die Polizei und die Feuerwehr alarmierte. Den eintreffenden Einsatzkräften bot sich ein großes Trümmerfeld. Scherben und Trümmer waren über mehrere Meter weit verstreut worden und führten zu Beschädigungen an einem benachbarten Gebäude sowie an einem geparkten Fahrzeug.

Der Verletzte wurde durch den anwesenden Notarzt und die Kräfte des Rettungsdienstes erstversorgt und einer Spezialklinik zugeführt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Explosionsursache ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach ersten Erkenntnissen ist die Verpuffung auf die unsachgemäße Nutzung einer Gasflasche zurückzuführen. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell