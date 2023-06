Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdieb stiehlt 86-Jähriger die Handtasche - Langenfeld - 2306006

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag, 01. Juni 2023, stahl ein Trickdieb einer 86-Jährigen in einer Tiefgarage in Langenfeld die Handtasche aus dem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:55 Uhr begab sich eine 86-Jährige zu ihrem in einer Tiefgarage an der Turnerstraße abgestellten Fahrzeug, nachdem sie zuvor einen geringen fünfstelligen Betrag von ihrem Bankkonto abgehoben hatte. Sie legte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ab, als plötzlich ein ihr unbekannter Mann an die Scheibe der Fahrerseite klopfte und sie auf Bargeldscheine aufmerksam machte, die am hinteren Fahrzeugreifen auf dem Boden lagen.

In der Annahme, das Scheingeld aus ihrer Handtasche verloren zu haben, stieg die 86-Jährige aus ihrem Fahrzeug aus, um die Scheine einzusammeln. In der Zwischenzeit begab sich der vermeintliche Helfer zur Beifahrerseite ihres Fahrzeuges und entwendete zielgerichtet die Handtasche der Seniorin.

Der Trickdieb flüchtete unerkannt und die Langenfelderin alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Dieb kann lediglich als circa 30-40 Jahre alt, 160-170 cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell