POL-PPWP: Kontrolle mit "Nebeneffekt"

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Weil sie von zwei Hunden angesprungen wurde und dadurch stürzte, hat eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag Strafanzeige erstattet. Wie die 62-Jährige zu Protokoll gab, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag (19.01.). Demnach befand sich die Frau auf einem Spaziergang, als die beiden nicht angeleinten Hunde gegen 13.15 Uhr auf sie zugerannt kamen und an ...

mehr