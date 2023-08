BPOL-KL: Mann am Bahnhof Guntersblum beschossen

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Bislang unbekannte Täter legten am 15. August 2023 gegen 14:45 Uhr eine Betonplatte auf die Schienenköpfe der Bahnstrecke Mundenheim (Ludwigshafen am Rhein) - Rheingönheim (Ludwigshafen am Rhein) im Bereich der Wattstraße. Im Anschluss war die Bahnstrecke von 14:41 Uhr bis 14:53 Uhr gesperrt. Dies hatte eine Verspätung von fünf Zügen mit insgesamt 72 Minuten zur Folge. Weiterhin erfolgten zwei Teilausfälle. Ein Ermittlungsverfahren gegen ...

mehr