Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendliche Schmierereien verursachen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, dem 30. August 2023 um 21:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen 15-jährigen Jungen im Bereich des Hauptbahnhofs in Neustadt an der Weinstraße fest und kontrollierte diesen. Vor Ort stellten die Polizisten ein frisch aufgetragenes Graffiti fest. Der Junge führte in passender Farbe einen wasserfesten Stift mit, welcher als Beweismittel beschlagnahmt wurde. Die Mutter wurde verständigt und nach der Belehrung gab der Junge die Tat zu und erläuterte den Polizeibeamten sein persönliches Kürzel ("Tag"), welches er auf die Wand aufgebracht hatte.

Im Nachgang konnte an weiteren Bahnhöfen im Umkreis ebenfalls dazu passende Schmierereien festgestellt werden, da einem der Polizisten das "Tag" des Jungen bekannt vorkam. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 3000 Euro beziffert.

Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

