Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von Katalysatoren im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots)

Gestern (28. Juni 2023) wurde der Polizei in Ueckermünde der Diebstahl eines Katalysators gemeldet. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom 22. Juni, 13:00 Uhr, bis zum 27. Juni 2023, 13:00 Uhr, an einem Hyundai zu schaffen gemacht, welcher in der Geschwister-Scholl-Straße parkte. Sie entwendeten den Katalysator im Wert von 1.000 Euro.

In den vergangenen Tagen ist es vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen. Dabei waren die Täter im gesamten Landkreis aktiv. So wurden allein im Juni in den Bereichen Torgelow, Löcknitz, Anklam und Greifswald elf Diebstähle von Katalysatoren gemeldet. In einem Fall in Wolgast blieb es bei dem Versuch des Diebstahls, jedoch entstand auch hier ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden im Jahr 2023 nun bereits 15 Katalysatoren von Fahrzeugen gestohlen. Zweimal kam es zu einem Versuch. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro. Betroffen sind größtenteils Fahrzeuge der Marke Toyota, Renault, Opel und Mitsubishi. Auch im Bereich Mecklenburgische Seenplatte kam es in der Vergangenheit vermehrt zu solchen Diebstählen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Diebstahlshandlungen aus.

