Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall bei Überholvorgang, Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am Sonntagmittag, den 16.10.2022, gegen 13.00 Uhr befuhr eine 47-Jährige Radfahrerin die K4988 von Bonndorf kommend in Fahrtrichtung Schluchsee. Die 47-Jährige wurde so dicht von einem anderen Pkw überholt, dass sie ins schlingern gerät, über die Fahrbahnkante ins Bankett rutschte und anschließend zu Fall kam. Zu einer Berührung kam es jedoch nicht. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verunfallte Radfahrerin zu kümmern. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell