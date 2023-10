Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Love Scamming - 54-Jähriger um 1000 Euro betrogen

Hennef (ots)

Ein kurzer Chat oder eine nette Mail von einem Unbekannten - das sogenannte Love- oder Romance-Scamming fängt in der Regel harmlos an. Die Scammer suchen auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken wie Instagram, Snapchat oder Facebook nach Opfern und durchforsten dort die Mitgliederlisten. Eine kurze Online-Einladung zum Chat dient vielen als Erstkontakt. Um sich beim potenziellen Opfer interessant zu machen, legen sich Romance-Scammer ungewöhnliche Lebensgeschichten zu - und sie hinterlassen zunächst einen seriösen Eindruck. Ein 54-jähriger Hennefer lernte Anfang Oktober 2023 eine unbekannte Frau über eine soziale Plattform kennen. Nachdem sie öfter miteinander geschrieben und die mutmaßliche Betrügerin sein Vertrauen gewonnen hatte, veranlasste sie ihn dazu, eine Überweisung in Höhe von 300 Euro zu tätigen. Da die Tatverdächtige über einen gewissen Zeitraum immer höhere Summen verlangte, wurde der 54-Jährige stutzig, bemerkte den Betrug und erstattete am Donnerstag (19. Oktober) Anzeige. Insgesamt überwies der Hennefer rund 1000 Euro. Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche. Ausführliche Tipps und Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ (Di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell