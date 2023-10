Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (19. Oktober), um 22:40 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten an der Nikolaus-Otto-Straße in Niederkassel gemeldet. Die Beamten stellten anhand von Spuren fest, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, den Automaten mutmaßlich aufzusprengen. Ein Anwohner schilderte zudem, ein Detonationsähnliches Geräusch gehört zu haben. Der Automat war noch verschlossen und hat dem Aufbruchsversuch Stand gehalten. Tatbeute konnte augenscheinlich nicht erlangt werden. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Nikolaus-Otto-Straße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen.(SJu)

