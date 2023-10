Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Turnhalle durch Feuerwerkskörper beschädigt

Siegburg (ots)

Am Mittwochabend (18. Oktober) gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einer Grundschulturnhalle an der Arndtstraße in Siegburg gerufen. Mutmaßlich vier unbekannte Jugendliche im Alter von etwa 12 bis 13 Jahren warfen durch ein auf Kipp stehendes Turnhallenfenster einen Feuerwerkskörper, der den Turnhallenboden beschädigte. Eine zur gleichen Zeit dort trainierende Tanzgruppe wurde glücklicherweise nicht verletzt. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten entkommen. Durch die Detonation des Feuerwerks entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Angaben zu der Gruppe machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell