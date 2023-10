Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer kollidiert mit Wildschwein

Lohmar (ots)

Am Mittwochmorgen (18. Oktober) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Landesstraße 288 (L288) in Lohmar-Scheiderhöhe, bei dem ein 62-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Gegen 6:30 Uhr befuhr der Neunkirchen-Seelscheider den Radweg entlang der L288 aus Lohmar kommend in Richtung Rösrath. Dabei kam plötzlich aus einem Waldstück ein Wildschwein auf den Radweg gelaufen. Der 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Vorderrad gegen das Wildschwein. Dadurch fiel er über den Lenker und stürzte zu Boden. Das Wildschwein, dass augenscheinlich nicht verletzt wurde, rannte in den Wald davon und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der Radfahrer wurde durch den Sturz verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Fahrrad wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell