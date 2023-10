Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann begeht mehrere Ladendiebstähle

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmittag (17. September) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Frankfurter Straße in Troisdorf. Gegen 14:30 Uhr beobachtete der Filialleiter, wie der 27-jährige Tatverdächtige mehrere Waren in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er jedoch nur einen Artikel, die restlichen Waren in seinem Rucksack ließ er unerwähnt. Da der Filialleiter den mutmaßlichen Dieb aus vorangegangen Ladendiebstählen erkannt hatte, rief er die Polizei. Gegenüber den Beamten gestand der 27-Jährige, dass er mehrere Ladendiebstähle begangen habe und das Diebesgut noch in seinem Rucksack sei. Neben dem Diebesgut aus der Supermarktfiliale in Troisdorf fanden die Beamten weitere Lebensmittel, die offensichtlich einem Geschäft in Köln zuzuordnen waren. Die mutmaßlich entwendete Ware aus dem Lebensmittelgeschäft in Köln wurde sichergestellt. Dem Filialleiter aus Troisdorf wurde das Diebesgut wieder übergeben. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell