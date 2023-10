Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch den 18.10.2023, zwischen 10:00 Uhr - 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid an der Keplerstraße. Die Bewohner hatten ihr Haus in den Morgenstunden verlassen und kehrten am frühen Nachmittag zurück. Sie stellten fest, dass sich Ihre Haustür nicht ordnungsgemäß mit dem Schlüssel öffnen ließ. Beim Betreten des Hauses wurde ein geöffnetes, sowie ein zerstörtes Fenster festgestellt. Ebenfalls gab es Einbruchspuren an der Terrassentüre. Das Wohnhaus wurde durch die Täter durchsucht und sie entwendeten einen an der Wand verschraubten Möbeltresor mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Bei der Befragung der Betroffenen und Nachbarn wurden verdächtige Feststellungen geäußert. Es wurde ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen festgestellt, welches sich im am Tattag wiederholt in unmittelbarer Nähe des Tatorts verdächtig aufhielt.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Keplerstraße oder in näher Umgebung wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit der Polizei unter 02241 541 3121 in Verbindung zu setzen. (SJu)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell