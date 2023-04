Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Einfamilienhaus, zwei Fensterscheiben eingeschlagen

Metelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (19.04.23) zwei Fensterscheiben an einem freistehenden Einfamilienhaus am Ochtruper Damm eingeschlagen. Über die Terrassentür gelangten sie in den Wohnbereich des Hauses, das in der Nähe der Ketteler Straße liegt. Sie stahlen zwei Portemonnaies sowie eine Handtasche. Die Bewohner wurden durch den Lärm geweckt, das war gegen 03.30 Uhr. Als sie den Einbruch feststellten, waren der oder die Täter nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

