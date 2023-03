Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Scheiben von Bushaltestellen beschädigt.

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 7:10 Uhr bekamen die Beamten Kenntnis von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in der Sauerlandstraße, der Wannestraße und im Niedereimerfeld. Insgesamt waren drei Bushaltestellen betroffen. In allen Fällen wurden die Scheiben der der Wartehäuschen zerstört. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

