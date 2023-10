POL-SU: Nach Überholvorgang in Leitplanke gekracht

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am Mittwoch den 18.10.2023, zwischen 10:00 Uhr - 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid an der Keplerstraße. Die Bewohner hatten ihr Haus in den Morgenstunden verlassen und kehrten am frühen Nachmittag zurück. Sie stellten fest, dass sich Ihre Haustür nicht ordnungsgemäß mit dem Schlüssel öffnen ließ. Beim Betreten des Hauses wurde ein ...

