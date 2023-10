Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge verhindert Einbruch in Reihenhaus

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagmorgen (19. Oktober) versuchten drei unbekannte Männer in ein Reihenhaus in der Großenbuschstraße in Sankt Augustin einzubrechen. Gegen 09:50 Uhr sah eine Zeugin die verdächtigen Männer, die sich unmittelbar vor dem Reihenhaus aufhielten. Die Zeugin konnte die Unbekannten dabei beobachten, wie sie sich immer wieder am Reihenhaus umschauten. Als einer der drei Tatverdächtigen auf die Zeugin aufmerksam wurde, flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher, ohne Beute, zu Fuß aus der Großenbuschstraße. Als die Hauseigentümer heimkehrten, stellten sie Beschädigungen an der Terrassentür und am Küchenfenster fest und verständigten die Polizei. Möglicherweise hatten die Männer versucht, in das Haus einzubrechen. Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Sie sind männlich und wahrscheinlich im Alter zwischen 20 und 45 Jahren. Die Verdächtigen sind etwa zwischen 175 cm und 180 cm groß, wovon einer von ihnen eine sportliche Figur hat und die anderen zwei Männer eine untersetzte Figur haben. Zwei von ihnen trugen eine schwarze Jacke und hatten kurzes, dunkles Haar. Der dritte Tatverdächtige war mit einer beigen Jacke bekleidet und hatte eine Glatze. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 022415413321 in Verbindung zu setzten. (Di)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell