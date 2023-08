Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Solarpark

Oberdreis (ots)

In der Zeit von Freitag, 11.08.2023, 20.00 Uhr, bis Samstag, 12.08.2023, 08.00 Uhr, kam es in Oberdreis zu einem Einbruchsdiebstahl in den dortigen Solarpark. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die bislang unbekannten Täter den Zaun der in der Verlängerung des Heckenweges liegenden Anlage auf. Anschließend wurde eine noch nicht bekannte Menge an Kupferkabeln entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

