POL-PDNR: Brandmelder löst Feuerwehreinsatz aus

St.-Katharinen (ots)

In der Nacht zum Montag wurde der Polizeiinspektion Linz ein ausgelöster Brandmelder in einem Haus im Brochenbachtal gemeldet. Die Feuerwehr konnte sich Zugang zum Objekt durch ein Fenster verschaffen und so die Räumlichkeiten überprüfen. In der Küche des Hauses stellten sie fest, dass der Melder wegen der leeren Batterie ausgelöst hatte.

