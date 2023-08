Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl und mehrere freilaufende Ziegen in Jungeroth/Kölsch-Büllesbach - Die Polizei Straßenhaus sucht Zeugen

Buchholz Jungeroth/Kölsch-Büllesbach (ots)

Am gestrigen Sonntag meldete sich zunächst gegen 08:10 Uhr ein Anwohner aus Buchholz Jungeroth bei der Polizei in Straßenhaus und teilte mit, dass in seinem Garten mehrere Ziegen grasen würden. Er könne nicht sagen, wem diese Ziegen gehören würden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dann ein Tierhalter ausfindig gemacht werden. Dieser stellte an seiner Weide fest, dass dort ein Tor durch unbekannte Personen mutwillig geöffnet wurde. Die Tiere beschädigten auf ihrem Streifzug durch die Ortslage einen Obstbaum und einen Pkw. Gegen 13:50 Uhr meldete sich dann ein Anwohner aus dem unmittelbar angrenzenden Ortsteil Kölsch-Büllesbach und zeigte den Diebstahl des hinteren Kennzeichens seines Pkw und des Kennzeichens seines Anhängers an.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Feierlichkeit von mehreren Jugendlichen. Ob diese Personen mit den beiden Vorfällen in Verbindung stehen, kann nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder via Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

