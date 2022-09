Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nicolai Jahn wird neuer Leiter des Polizeireviers Calw

Calw (ots)

Polizeirat Nicolai Jahn wird der neue Leiter des Polizeireviers Calw.

Der 36-Jährige tritt zum Oktober seinen Dienst als Chef des für die Gemeinden im nördlichen Teil des Kreises Calw zuständigen Polizeireviers an. Er wird damit Nachfolger von Polizeidirektor Volker Walter, der im März vergangenen Jahres zur Hochschule für Polizei gewechselt und dessen vormalige Aufgaben in Calw seither der stellvertretende Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Huber, wahrgenommen hatte.

Im Jahr 2004 als Anwärter für den mittleren Polizeidienst eingestellt, durchlief Nicolai Jahn in seiner Laufbahn mehrere Stationen, darunter beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, von wo aus er auch den Aufstieg in den gehobenen Dienst schaffte. Als frisch gebackener Polizeirat im höheren Dienst kann er somit auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen und freut sich ganz besonders auf seine neue Aufgabe in Calw:

"Mit dem Dienstantritt als Revierleiter in Calw schließt sich für mich ein Kreis. Beim Polizeirevier in Calw, damals noch zugehörig zur ehemaligen Polizeidirektion Calw, habe ich 2003 mein Einstellungsgespräch für den mittleren Polizeidienst geführt. Meine ersten dienstlichen Schritte habe ich ebenfalls dort gemacht und darf nun, fast 20 Jahre später, in meiner ersten Verwendung im höheren Dienst zu meinen Wurzeln zurückkehren. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar und freue mich auf die neue Aufgabe hier in Calw." (Nicolai Jahn)

Nicolai Jahn ist in Calw aufgewachsen und der Stadt bis heute, nicht zuletzt aufgrund seiner aktiven Mitgliedschaft in der Stadtkapelle, sehr verbunden.

