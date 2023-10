LPI-GTH: "Fast romantische Sachbeschädigung"

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Brand in einer Garage in der Strengestraße wurden Polizei und Feuerwehr am Freitagabend gegen 20.32 Uhr gerufen. Dort war eine Gasflasche einer Gasheizung in Brand geraten. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und der entstandene Sachschaden gering gehalten werden. In der betroffenen Garage wurden ein paar nicht zugelassene Feuerwerkskörper, Straßenverkehrsschilder, deren Herkunft noch ...

mehr