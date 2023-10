Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebstahl - Täter in Haft

Eisenach (ots)

Am Samstag begab sich ein 34-Jähriger gegen 10.45 Uhr in einen Verbrauchermarkt am Johannisplatz. Der Mann packte diverse Getränke im Wert von ca. 100,-EUR in seinen Rucksack und verließ ohne zu bezahlen den Markt. Mehrere Kunden bemerkten den Diebstahl, hinderten den 34-Jährigen an der Flucht und verständigten das Marktpersonal. Während der Anzeigenaufnahme wurden der Mann und sein mitgeführter Rucksack durch die Polizeibeamten nach weiterem Beutegut durchsucht. Dabei kamen Elektronikartikel im Wert von ca. 60,- EUR zum Vorschein, welche der Mann kurz zuvor in einem anderen Geschäft ebenfalls entwendet hatte. Weiterhin wurde bei dem 34-Jährigen ein Messer aufgefunden, welches er bei den Tathandlungen bei sich führte. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (mb)

