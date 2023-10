Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: dumm gelaufen

Gotha (ots)

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in Gotha, Enckestraße ein 19jähriger VW Polofahrer auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Da der 19jährige noch in der Probezeit ist, führte der Wert von 0,15 mg/L oder 0,30 Promille zu einer empfindlichen Ordnungswidrigkeit, verbunden mit einem längeren Fahrverbot und einem Aufbauseminar. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell