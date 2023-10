LPI-GTH: Rote Ampel nicht erkannt

Eisenach (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 16.20 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Altstadtstraße. Ein Unbekannter verließ den Markt mit zwei vollen Einkaufstaschen ohne die Waren zu bezahlen. Der Wert des Beuteguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 35-40 Jahre alt Ca. 1,80m groß Ca. 100kg ...

