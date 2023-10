Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtiger Ladendieb - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 16.20 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Altstadtstraße. Ein Unbekannter verließ den Markt mit zwei vollen Einkaufstaschen ohne die Waren zu bezahlen. Der Wert des Beuteguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt Ca. 1,80m groß Ca. 100kg schwer Dunkler Vollbart Helle Jacke Lange Jeanshose

Zeugen, welche Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0268858/2023). (mb)

