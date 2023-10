LPI-GTH: Polizeieinsatz am Bahnhof

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 21.00 Uhr in der Straße Über dem Flinzhöck beide Kennzeichentafeln eines geparkten Pkw Honda. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0268520/2023) zu melden. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

