Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mehrere PKW Aufbrüche

Gotha (ots)

Am Samstag wurde die Polizei Gotha über drei PKW Aufbrüche im Stadtgebiet von Gotha informiert. Auf dem Coburger Platz wurde in der Zeit von 05:45 Uhr bis 05:50 Uhr die Beifahrerseitenscheibe eines PKW vom Pflegedienst eingeschlagen, es wurde ein Blutdruckmessgerät und ein Blutzuckermessgerät entwendet. Gegen 08:25 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen weiteren aufgebrochenen PKW in der Schenkstraße informiert, auch hier wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der dritte Einbruch wurde gegen 12:50 Uhr gemeldet, hier war der Tatort die Von Zach Straße in Gotha. Auch hier wurde eine Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde bei den letzten beiden Fahrzeugen nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Bezugsnummer: 0268596 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell