Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an 2 Fahrzeugen

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.06.2023, 22:25 Uhr bis 01.07.2023, 08:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Himmelsbergstraße. SV: Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen dunkelblauen Audi A3, im genannten Zeitraum in der Himmelsbergstraße, in Höhe der Hausnummer 30, am Fahrbahnrand. Am Morgen des 01.07.2023 stellte er fest, dass die Windschutzscheibe seines Autos beschädigt wurde. Auf der Motorhaube des Fahrzeuges konnten Schuhabdrücke festgestellt werden. Aufgrund dieser Erkenntnis sowie des Schadensbildes an der Scheibe, ist davon auszugehen, dass ein noch unbekannter Täter mit seinem Fuß gegen die Scheibe getreten hat. An dem Audi ist ein Schaden in Höhe von ca.1000 Euro entstanden.

Zeit: 30.06.2023, 16:00 Uhr - 01.07.2023, 07:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Alte Steinhauser Straße. SV: Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein PKW, grauer Mercedes Benz Kombi, am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt in einer Garage. Durch den Täter wurde das Garagentor aufgeschoben und anschließend gezielt der Außenspiegel angegangen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 350 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell