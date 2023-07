Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Täter von Handy-Diebstahl aus Taxi überführt

Polizei Pirmasens (ots)

Bereits am 28.06.2023, gegen 02:40 Uhr, hatte ein Taxi-Fahrer aus Pirmasens hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass sein Handy vermutlich von einem Fahrgast entwendet worden war. Bei der Bezahlung des Fahrpreises hatte der Fahrgast - so die Vermutung des Taxifahrers - eine günstige Gelegenheit genutzt und das Handy aus der Mittelkonsole des Taxis entwendet. Der Aufenthaltsort des Fahrgastes wurde ermittelt. Der 20-jährige hielt sich in der Wohnung seiner Freundin auf. In der Wohnung der jungen Frau wurde mit deren Zustimmung nach dem Handy gesucht; es konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Die Suche war dadurch erschwert, weil das Handy zwischenzeitig ausgeschaltet worden war.

Im Rahmen eines Einsatzes am Vormittag des 01.07.2023, in welchen der Fahrgast dieses Handydiebstahls zufällig involviert war, konnte ein Handy bei dem 20-jährigen festgestellt und sichergestellt werden. Der junge Mann versicherte gegenüber den Beamten, dass es sich bei dem von ihm mitgeführten Handy um sein Eigentum handelt. Die Beschreibung des Geräts, welche von dem Taxifahrer in der Nacht des Diebstahl abgegeben worden war, passte jedoch. Auch ergab eine Nachschau im Handy, dass dieses offensichtlich erst am 28.06.2023 nach einer Rückstellung auf die Werkseinstellungen in Betrieb genommen worden war. Durch den Abgleich der Gerätenummer steht zwischenzeitig zweifelsfrei fest, dass es sich bei dem Handy um das entwendete Gerät des Taxifahrers handelt. |pips

