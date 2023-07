Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Vom eigenen PKW überrollt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 01.072023, gegen 11:20 Uhr, stellte ein 74-jähriger Mann aus Pirmasens seinen PKW auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Zweibrücker Straße ab. Dabei vergaß er, einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. Beim Aussteigen rollte das Fahrzeug auf dem leichten Gefälle langsam rückwärts an. Der Fahrzeugführer strauchelte und stürzte. Dabei geriet sein Bein unter das Vorderrad des Wagens und wurde über-rollt. Während der Unfallaufnahme klagte der 74-jährige über leichte Schmerzen im Knöchel. Am Knie waren auch Abschürfungen feststellbar. Von den Sanitätern wurde der Mann zur genauen Untersuchung ins Städtische Krankenhaus Pirmasens gebracht. Dort wurde festgestellt, dass es bei dem Unfall glücklicherweise zu keinen ernsthaften Verletzungen gekommen war. |pips

