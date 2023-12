Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brand eines Müllcontainers am Friedhof

Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend ist es zum Brand eines Müllcontainers am Friedhof an der Römerstraße und zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Zeuge konnte kurz nach 21 Uhr eine Person beobachten, als diese zunächst Papiermüll anzündete und dieses dann in den Müllcontainer warf. Anschließend begab sich die Person in ein nahegelegenes Wohngebäude. Die anrückende Feuerwehr Rottweil konnte den Brand des Müllcontainers schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 51-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell