POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei zieht angetrunkene Raserin aus dem Verkehr (07.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist eine Autofahrerin am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Austraße. Eine 47-Jährige Mitsubishi Colt Fahrerin fiel mit ihrer rasanten Fahrweise einer Polizeistreife auf, weshalb sie die Frau kontrollierten. Dabei bemerkten die Beamten nicht nur eine alkoholische Beeinflussung bei der Fahrerin, sondern fanden auch frische Unfallbeschädigungen vorne rechts an ihrem Mitsubishi. Diese ließen sich mit einem kurz zuvor beschädigten Verkehrszeichen auf der Rottweil Straße in Einklang bringen. Die Autofahrerin muss sich jetzt wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes, Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Unfallflucht verantworten. Den Schaden am Verkehrszeichen und am Auto schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

