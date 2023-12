Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Sattelauflieger eines Sattelzuglastwagens macht sich selbständig

Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Sattelauflieger eines Sattelzuglastwagens hat sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung der Seitinger Straße auf die Obere Hauptstraße im Bereich einer Brauereizufahrt selbstständig gemacht und ist von der Zugmaschine gerutscht. Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem Sattelzug-Lastwagen vom Hof der Brauerei auf die Seitinger Straße und wollte von dieser nach links auf die Obere Hauptstraße abbiegen. Beim Abbiegen rutschte der vermutlich nicht ordnungsgemäß befestigte und voll beladene Auflieger aus der Halterung der Zugmaschine und von dieser mit der vorderen Kante auf die Fahrbahn. Erst durch eine Spedition mit einem Abschleppkran konnte der Auflieger von der Fahrbahn gehoben und beiseite geschafft werden. Der am Auflieger und der Zugmaschine entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Beim Aufprall des Aufliegers auf die Straße entstand leichter Sachschaden an der Fahrbahndecke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell