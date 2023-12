POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Werner-von-Siemens-Straße - weißen Hyundai Kona angefahren und geflüchtet (06.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Eine böse Überraschung hat es für zwei Autobesitzer gegeben, die am Nikolaustag vormittags zu ihren in einer Tiefgarage der Harzerstraße geparkten Autos kamen. Unbekannte hatten in der Nacht davor an einem Opel und einem VW jeweils die Scheiben der Beifahrerseite eingeworfen und waren so in die Fahrzeuginnenräume gelangt. Sie entwendeten zwei Parfüms und mehrere Sonnenbrillen, die in ...

