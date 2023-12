Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: KORREKTURMELDUNG: Newsticker: Fußball St. Pauli - HSV Bundespolizei erlebt eine friedliche Anreise zum Spiel

Hamburg (ots)

Hannover Die Bundespolizei verzeichnete insgesamt eine ruhige und störungsfreie Anreise beider Fangruppen zum Millerntorstadion. Bundespolizisten zeigten sowohl an den S-Bahnhöfen als auch in den S-Bahnen eine hohe Präsenz. Der Einsatzleiter der Bundespolizei, Polizeioberrat Olaf Petersen, zeigte sich vom Fanverhalten in der Anreisephase sehr zufrieden. Wie Petersen betont, lief die Anreise sehr geordnet ab.

