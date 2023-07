Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Verirrter Junge bittet Polizei um Hilfe

Mainz (ots)

Am 13. Juli 2023 gegen 16:05 Uhr kam ein 9-jähriger Junge zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz und bat die Polizisten um Hilfe. Der Junge teilte den Beamten mit, dass er nach Hause möchte. Auf Nachfrage gab er an, dass er aus Versehen in den falschen Bus gestiegen war und nicht wisse wie er wieder nach Hause kommt. Durch die Kollegen wurden die Erziehungsberechtigten informiert, die den jungen Falschfahrer umgehend abholten. Der Sachverhalt zeigt, wie wichtig es ist Kinder früh mit den Aufgaben der Polizei vertraut zu machen, damit diese wissen wo sie sich in einer Notsituation hinwenden können.

