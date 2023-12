Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Newsticker: Fußball St. Pauli - HSV: Bundespolizei erlebt eine friedliche Anreise zum Spiel

Hannover (ots)

Die Bundespolizei verzeichnete insgesamt eine ruhige und störungsfreie Anreise beider Fangruppen zum Millerntorstadion. Bundespolizisten zeigten sowohl an den S-Bahnhöfen als auch in den S-Bahnen eine hohe Präsenz. Der Einsatzleiter der Bundespolizei, Polizeioberrat Jan Müller, zeigte sich vom Fanverhalten in der Anreisephase sehr zufrieden. Wie Müller betont, lief die Anreise sehr geordnet ab. "Man spürte, dass jeder ins Stadion wollte, um seine Mannschaft anzufeuern", so Müller weiter.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell