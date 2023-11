Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Bundespolizei verbietet Mitnahme von Pyrotechnik im S-Bahn-Netz am Derbytag

Hamburg / Niedersachsen (ots)

Die Bundespolizeidirektion Hannover hat für Freitag, den 01. Dezember 2024 mit einer Allgemeinverfügung ein Mitnahmeverbot von Pyrotechnik im gesamten S-Bahn-Netz des HVV erlassen. Hintergrund ist das vermehrte Abschießen von Pyrotechnik durch Problemfans in der Vergangenheit auf S-Bahnhöfen der Hansestadt. Das Abrennen und Abschießen von Pyrotechnik gefährdet Menschenleben und das Allgemeingut.

Um die Sicherheit aller Fahrgäste zu gewährleisten, wird die Bundespolizei am Hamburger Derbytag mit einem hohen Kräfteansatz in den Bahnhöfen und S-Bahnen präsent sein. Polizeipräsident Michael Schuol von der Bundespolizeidirektion Hannover dazu: "Wir möchten betonen, dass es keine rechtsfreien Räume geben wird und wir gegen jeden vorgehen werden, der Straftaten begeht. Die Mitnahme von Pyrotechnik im gesamten S-Bahn-Netz ist untersagt und wird konsequent geahndet werden".

Das Fußballfans sich in öffentlichen Verkehrsmitteln auch friedlich bewegen und begegnen können, hatte kürzlich das Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig gezeigt. Große Fangruppen beider Lager waren in S-Bahnen und Nahverkehrszügen friedlich unterwegs.

Michael Schuol appelliert an alle Fußballfans, fair und respektvoll miteinander umzugehen und zu einer friedlichen Atmosphäre beizutragen.

Wie hoch die Brisanz an diesem Freitag ist, zeigte ein Vorfall am Bahnhof Dollern. Dort besprühte vermummte HSV-Problemfans eine S-Bahn in den Vereinsfarben. Die S-Bahn musste daraufhin außer Betrieb gesetzt werden. Ein Täter konnte jedoch festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell