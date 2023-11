PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Terrassentür hält Einbruchsversuch stand +++ Diebstahl aus Kellerwohnung +++ WhatsApp-Betrüger erbeuten Geld +++ Zwei Baggerlöffel von Baustelle entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Terrassentür hält Einbruchsversuch stand, Usingen, Schillerstraße, Dienstag, 14.11.2023, 12:20 Uhr bis 20:10 Uhr

(he)Gestern versuchten unbekannte Täter in Usingen in der Schillerstraße in eine Wohnung einzubrechen. Es blieb jedoch bei dem Versuch und es wurde nichts entwendet. Zwischen 12:20 Uhr und 20:10 Uhr näherten sich die oder der Täter der Rückseite einer in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung und versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang und die Wohnung nicht betreten wurde, flüchteten die oder der Einbrecher ohne Diebesgut, hinterließen jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

2. Diebstahl aus Kellerwohnung,

Kronberg, Oberhöchstadt, Altkönigstraße, Sonntag, 12.11.2023, 15:30 Uhr bis Dienstag, 14.11.2023, 17:00 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15:30 Uhr und gestern, 17:00 Uhr kam es in Oberhöchstadt in der Altkönigstraße zu einem Diebstahl aus einer Kellerwohnung, bei dem Bargeld und zwei Geldbörsen entwendet wurden. Bis dato steht nicht abschließend fest, wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten. Hinweise auf die Straftäter liegen nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. WhatsApp-Betrüger erbeuten Geld,

Steinbach, Montag, 13.11.2023, 13:20 Uhr

(he)Am Montag, dem 13.11.2023 kontaktierten Betrüger einen Senior aus Steinbach und veranlassten ihn zu einer Überweisung von knapp 1.500 Euro. Die Vorgehensweise der Straftäter glich der in der Vergangenheit weitverbreiteten Masche. Hierbei kontaktieren die Betrüger ihr Opfer mittels SMS und geben sich als Familienangehörigen aus; in diesem Fall als Sohn. Mit den verschiedensten Gründen wird erklärt, warum man eine neue Handynummer habe und das Opfer gebeten, diese im Handy abzuspeichern und den vermeintlichen Sohn dann mittels WhatsApp anzuschreiben. Ist dies geschehen, wird die Lügengeschichte weitergesponnen. Man benötige kurzfristig die Hilfe "des Papas" um eine offene Rechnung zu begleichen. Auch für diese "Unterstützung" fallen den Tätern genügend Gründe ein: Probleme mit der BankingApp, kurzzeitig kein Geld verfügbar, unschlagbares Angebot, usw. Im Glauben etwas Gutes zu tun überweisen die Opfer dann Geld an eine zuvor durch die Täter übermittelte Bankverbindung. Ist dies geschehen, versuchen die Betrüger ihre ausgesuchten Opfer weiter abzuschöpfen oder beenden den Kontakt schlagartig. Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall, ohne Rücksprache mit ihren Bekannten unter der altbekannten Nummer, solche Überweisungen.

4. Zwei Baggerlöffel von Baustelle entwendet, Steinbach, Industriestraße, Montag, 13.11.2023, 10:00 Uhr bis Dienstag, 14.11.2023, 07:30 Uhr

(he)Zwischen Montag, dem 13.11.2023, 10:00 Uhr und Dienstag, dem 14.11.2023, 07:30 Uhr entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in Steinbach zwei Baggerlöffel. Die Anbauteile lagen auf einer ungesicherten Baustelle in der Industriestraße. Zum Abtransport müsste ein Pkw mit einem größeren Kofferraum oder ein Pritschenwagen verwendet worden sein. Es entstand ein Schaden von annähernd 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171)6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell