POL-HG: Zeugenaufruf nach betrügerischem Spendensammeln in Königstein +++ Einbruch in Oberursel +++ Unbekannter Senior schlägt zu +++ Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zeugenaufruf nach betrügerischem Spendensammeln, Königstein im Taunus, September und Oktober 2023

(jn)Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen mehrere Kinder und Jugendliche aus dem Hochtaunuskreis, die im Verdacht stehen in Königstein auf betrügerische Art und Weise Spenden gesammelt zu haben. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge liefen die tatverdächtigen 13- bis 15-Jährigen sowohl im September als auch im Oktober regelmäßig durch die Königsteiner Innenstadt und baten Passanten um eine Spende. Hintergrund der Spendenaktion sei das offizielle Sammeln von Geld für ein Königsteiner Gymnasium, um Mikroskope für den Biologieunterricht anschaffen zu können. In diesem Zusammenhang soll manchen Geschädigten auch ein selbstverfasster Zettel vorgezeigt worden sein.

Die Polizei ermittelt wegen Betruges und bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie Geschädigte, also Spender, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck, Oberursel, Weißkirchen, Mauerfeldstraße, Sonntag, 12.11.2023, 16:00 Uhr bis 21:10 Uhr

(he)Gestern kam es in Oberursel Weißkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der oder die Täter einen Gesamtschaden von geschätzt über 2.000 Euro verursachten. Zwischen 16:00 Uhr und 21:10 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in das in der Mauerfeldstraße gelegene Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Innenräume. Hierbei fiel ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Senior schlägt 49-Jährigen,

Oberursel (Taunus), Henchenstraße, Samstag, 11.11.2023, 13:48 Uhr

(jn)Am Samstagmittag wurde in Oberursel ein 49-Jähriger von einem bislang unbekannten älteren Mann geschlagen und beleidigt. Den Angaben des Geschädigten folgend, sei er um 13:48 Uhr in der Henchenstraße unterwegs gewesen, als es zu dem Konflikt mit dem Unbekannten kam. Dieser habe ihn wohl grundlos mit der Faust geschlagen und beleidigt. Der Mann wird als 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit einer korpulenten Figur beschrieben. Er soll einen dunkelblauen Mantel getragen und graue kurze Haare sowie blaue Augen gehabt haben.

Hinweise bitte an die Oberurseler Polizei unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0.

4. VW zerkratzt - Täter flüchten,

Friedrichsdorf, Köppern, Schulstraße, Sonntag, 12.11.2023, 20:30 Uhr

(he)Am Sonntagabend zerkratzten zwei unbekannte Täter in Friedrichsdorf Köppern einen geparkten Pkw und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der VW, Typ ID4 in Grau, stand in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 67, als sich mutmaßlich zwei Täter an dem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Es soll sich um zwei männliche Jugendliche, 15-16 Jahre alt gehandelt haben. Diese seien in Richtung "Auf dem Eigen" geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Bei Auffahrunfall schwer verletzt,

Bad Homburg, Landesstraße 3003, Samstag, 11.11.2023, 16:50 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der L 3003 bei Bad Homburg ist am Samstagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Ein 33-Jähriger war mit einem Land Rover auf der L 3003 (Südring) von der Ober-Eschbacher-Straße kommend in Richtung Hochtaunus Kliniken unterwegs. Aus der Straße "Am Römischen Hof" bog eine 51-Jährige mit einem Ford Transit mit Anhänger auf den Südring ein. Kurz darauf prallte der Land Rover gegen das Heck des Gespanns. Bei der heftigen Kollision wurde die 51-Jährige schwer verletzt, weshalb ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 45.000 EUR.

