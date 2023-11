POL-HG: Brand in Erdgeschosswohnung +++ Drei Täter brechen Automaten auf +++ Elektronikgerät im Visier von Dieben +++ Einbrecher scheitern an Fenster +++ Verletzte bei Auffahrunfall

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Brand in Erdgeschosswohnung,

Oberursel-Weißkirchen, Am Gaßgang, Mittwoch, 08.11.2023, 21:10 Uhr

(fh)Am Mittwochabend führte ein Brand in einem Weißkirchener Mehrfamilienhaus zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Gegen 21:10 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über den Brand in der Straße "Am Gaßgang" informiert. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten der in Vollbrand stehenden Erdgeschosswohnung beschäftigt. Zuvor war es den Rettungskräften gelungen, alle Bewohnerinnen und Bewohner, darunter auch den 85-jährigen Mieter der Wohnung, zu evakuieren. Der Senior kam in der Folge mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer konnte unterdessen gelöscht werden. Alle Mieterinnen und Mieter wurden in von der Stadt Oberursel organisierten Unterbringungsmöglichkeiten einquartiert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern derweil an. Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich.

2. Drei Täter brechen Automaten auf,

Bad Homburg, Ritter-von-Marx-Brücke, Donnerstag, 09.11.2023, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben drei Unbekannte zwei Parkscheinautomaten in Bad Homburg aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge traten drei Männer in der Ritter-von-Marx-Brücke gegen die beiden dort aufgestellten Automaten und beschädigten diese. Durch die so entstandenen Öffnungen im Gehäuse gelang es ihnen in die Automaten zu greifen und an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zur genauen Höhe des Diebesguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die drei Täter waren schwarz gekleidet und hatten Kapuzen auf. Zwei davon trugen weiß / graue Schuhe.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Elektronikgerät im Visier von Dieben, Kronberg, Beethovenplatz, Montag, 06.11.2023, 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Eine Frau aus Kronberg musste am Montag leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Diebe betraten zwischen 12:00 Uhr und 21:00 Uhr die Tiefgarage eines Konzertsaales am Beethovenplatz und öffneten dort den unverschlossenen Pkw der Geschädigten. Hieraus entwendeten sie eine Kamera, ein Handy sowie einen Laptop und flüchteten unbemerkt.

Die Redewendung "Gelegenheit macht Diebe" trifft leider häufig zu. Nehmen Sie ihre Wertgegenstände also immer beim Verlassen ihres Fahrzeuges mit und schließen Sie dieses ab!

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

4. Einbrecher scheitern an Fenster,

Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hat eine Einbrecherbande versucht in ein Grävenwiesbacher Altenwohnheim einzubrechen. Wie eine Videoaufzeichnung der Seniorenwohnanlage in der Naunstädter Straße gegen Mitternacht aufzeichnete, hatten sich mindestens drei Täter zu einem Bürofenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes begeben und versucht dieses aufzuhebeln. Das Fenster hielt jedoch den Hebelversuchen stand, sodass das Trio unverrichteter Dinge die Flucht antrat. Am Bürofenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

5. Verletzte bei Auffahrunfall,

Kronberg, B 455 / Höhe Königsteiner Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 17:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurden bei einem Auffahrunfall auf der B 455 bei Kronberg zwei Personen verletzt. Um 17:30 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge hinter einander die Bundesstraße von Königstein nach Kronberg. Etwa 250 Meter vor der Ampelanlage in Höhe der Königsteiner Straße musste das vorausfahrende Fahrzeug, ein Toyota, verkehrsbedingt halten. Die Fahrzeugführer der nachfolgenden Pkw der Marken Mitsubishi und Kia hielten ebenfalls an. Der letzte im Bunde, ein 24-jähriger Kelkheimer reagierte offenbar zu spät, fuhr auf den Kia auf und schob in der Folge alle Fahrzeuge aufeinander. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Kia verletzten sich und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Bis auf den Toyota waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 40.000 Euro.

