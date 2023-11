PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Range Rover entwendet +++ Trickdiebin betritt Modegeschäft und stiehlt Geld +++ Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer +++ Verletzte bei Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Range Rover entwendet,

Bad Homburg, Brandenburger Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 01:00 Uhr bis 09:30 Uhr

(fh)In Bad Homburg wurde in der Nacht auf Mittwoch ein hochwertiger Pkw entwendet. Ins Visier der Täter geriet ein schwarzer Range Rover, der in der Brandenburger Straße in einer Parkbucht geparkt war. Der Wert des gestohlenen SUV, das zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-A 1881" trug, beläuft sich auf knapp 70.000 Euro.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Trickdiebin betritt Modegeschäft und stiehlt Geld, Königstein im Taunus, Hauptstraße, Dienstag, 07.11.2023, 13:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag hat eine Trickdiebin unter einem Vorwand ein Geschäft in Königstein betreten und dort Bargeld gestohlen. Gegen 13:00 Uhr suchte die unbekannte Frau das Modegeschäft in der Hauptstraße auf und gab vor, sich für eine Hose zu interessieren. Nicht aber die Hose, sondern die Geldbörse einer Mitarbeitern weckte die Begierde der Frau, sodass sie einen unbeobachteten Moment ausnutzte und das Portemonnaie an sich nahm. Als der Diebstahl von der Mitarbeiterin bemerkt wurde, flüchtete die Diebin mit der Beute in Richtung des Busbahnhofs.

Die Geschädigte beschrieb die Täterin wie folgt:

- weiblich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 160 cm groß - ca. 60 Jahre alt - langer schwarzer Pelzmantel - schwarze Mütze - lange schwarze Haare und auffallend rote Lippe

Die Polizei in Königstein nimmt Hinweise zu der Diebin unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer, Friedrichsdorf, Färberstraße / Max-Planck-Straße, Mittwoch, 08.11.2023, 01:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Fahrradfahrer in Friedrichsdorf von einem Fahrzeug angefahren und zu Fall gebracht. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 33-jährige Radfahrer aus Friedrichsdorf im Bereich Färberstraße / Max-Planck-Straße einen für Fahrradfahrer ausgewiesenen Zebrastreifen zu überqueren. Beim Passieren der Fahrbahn wurde der Mann seinen Angaben nach von einem Pkw angefahren, sodass er auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und musste vor Ort ambulant behandelt werden. Unterdessen fuhr der Autofahrer oder die Autofahrerin einfach davon. Am Zweirad des Friedrichsdorfers entstand Sachschaden.

Zur unfallverursachenden Person oder ihrem Fahrzeug liegen bislang keine Informationen vor. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Zweiradfahrer und Sozia bei Auffahrunfall verletzt, Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, Neubronner Straße, Dienstag, 07.11.2023, 13:34 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag in Kronberg ist ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer und seine Sozia verletzt worden. Um 13:34 Uhr befuhr der 17-Jährige auf seinem Zweirad die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Schwalbach. Zeitgleich war ein 44-jähriger Opel-Fahrer aus Glashütten in derselben Fahrtrichtung unterwegs und beabsichtigte nach links in die Neubronner Straße abzubiegen. Der 17-Jährige bemerkte den bremsenden und vorausfahrenden Opel und entschied sich, links an diesem vorbeizufahren. Just in dem Moment bog der 44-Jährige nach links ab, wobei es zur Kollision der beiden Kfz kam. Sowohl der 17-Jährige als auch seine 17-jährige Beifahrerin stürzten und zogen sich leichtere Verletzungen zu. Beide konnten nach einer ambulanten medizinischen Behandlung noch vor Ort entlassen werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell