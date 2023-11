PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tresor aus Tankstelle gestohlen +++ Werkzeugdiebe schlagen zu +++ Senior bestohlen +++ In Einfamilienhaus eingebrochen +++ Fahrer beschädigt betrunken geparkte Fahrzeuge

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tresor aus Tankstelle gestohlen,

Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, Montag, 06.11.2023, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Kronberger Tankstelle ein und entwendeten einen Tresor. Gegen 00:50 Uhr fuhr ein dunkler Pkw, vermutlich ein Audi A4, besetzt mit vier Personen auf das Tankstellengelände in der Frankfurter Straße. An der rückwärtigen Seite der Tankstelle stiegen die Insassen aus und öffneten mithilfe eines Werkzeugs gewaltsam die Zugangstür zum Verkaufsraum. Im Gebäude angekommen, suchten sie den Kassenbereich auf, nahmen einen Tresor sowie mehrere Zigarettenpackungen an sich und verstauten beides in ihrem Fluchtfahrzeug. Mit ihrer Beute fuhren die Einbrecher im Anschluss in Richtung Eschborn davon. Am Tankstellengebäude entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft dabei auch einen möglichen Tatzusammenhang zu dem Einbruch in die Tankstelle in Friedrichsdorf von letzter Woche. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Werkzeugdiebe schlagen zu,

Kronberg-Oberhöchstadt, Limburger Straße, Dienstag, 31.10.2023, 17:15 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 14:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Diebe im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt auf Werkzeug abgesehen. Zwischen Dienstag und Freitag traten die Unbekannten in der Limburger Straße an einen weißen Pritschenwagen der Marke "Ford" heran und brachen dessen Transportkiste auf. Aus dieser nahmen sie diverse Werkzeuge, darunter Sägen und Schneidewerkzeuge, an sich und suchten mit der Beute das Weite. Der Wert der Gegenstände wird auf knapp 3.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Senior auf offener Straße bestohlen worden, Oberursel, An der Glöcknerwiese, Samstag, 04.11.2023, 15:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag wurde einem Senior in Oberursel Bargeld aus der Hand gestohlen. Gegen 15:00 Uhr lief der 87-Jährige die Straße "An der Glöcknerwiese" entlang und hielt dabei einen Geldschein in seiner Hand. Diesen hatte der Senior kurz zuvor bei der Bank abgehoben. Plötzlich soll ein unbekannter Mann beim Vorbeilaufen den Geldschein gepackt und diesen dem 87-Jährigen aus der Hand gerissen haben. Anschließend sei der Unbekannte schnellen Schrittes davongelaufen. Der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein und dunkelbraune, zurückgekämmte Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Er habe eine dunkle Jeans getragen.

Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. In Einfamilienhaus eingebrochen,

Königstein-Mammolshain, Schulstraße, Freitag, 03.11.2023, 11:00 Uhr bis 21:10 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Freitags sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Mammolshain eingebrochen. Gegen 21:10 Uhr entdeckte ein Zeuge am Wohnhaus in der Schulstraße mehrere Einbruchspuren und rief die Polizei. Nach der Tatortarbeit der hinzugezogenen Streife ergab sich folgendes Bild: Zunächst näherten sich die Täter einem Küchenfenster im rückwärtigen Bereich des Hauses und versuchten dieses aufzuhebeln. Als ihnen dies offenbar nicht gelang, machten sie sich am Fenster der Speisekammer zu schaffen und öffneten dieses gewaltsam. Durch diese Einstiegsstelle gelangten sie in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Dort wurden weitere Türen aufgehebelt und eine Einliegerwohnung betreten. Auch hier durchwühlten sie mehrere Räume und suchten anschließend das Weite. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Täter verursachten einen Sachschaden von knapp 3.500 Euro.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Fahrer beschädigt betrunken geparkte Fahrzeuge, Bad Homburg, Ober-Eschenbacher Straße, Sonntag, 05.11.2023, 21:58 Uhr

(jb)Am Sonntag kam es in Bad Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein betrunkener Fahrer mit seinem Pkw samt Bootsanhänger zwei Fahrzeuge beschädigte. Um 21:58 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Rüdesheim mit seinem Gespann einen Parkplatz in der Ober-Eschenbacher Straße. In einer Rechtskurve touchierte er hierbei mit dem Bootsanhänger einen geparkten BMW an dessen Front. Der Mann fuhr weiter und stieß wieder mit dem Anhänger gegen einen weiteren geparkten BMW, der an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Fahrer blieb hiernach stehen. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000.- Euro. Das Auto mit Anhänger blieb unbeschädigt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell