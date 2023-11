PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruch in Mehrfamilienhaus+++Fahrraddiebstahl+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tatort: 61348, Bad Homburg, Frölingstraße Tatzeit: Samstag, 04.11.2023, 13:00-19:00 Uhr

(kl) Am Samstag, 04.11.2023, zwischen 13:00 und 19:00 Uhr kam es in der Frölingstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter kletterten über einen Gartenzaun und gelangten über eine Außentreppe auf den Balkon des ersten Obergeschosses. Dort hoben sie den geschlossenen Rollladen hoch und hebelten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs die Balkontür auf. In der Wohnung konnten die Täter dann mehrere Wertgegenstände entwenden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Tatort: 61381, Friedrichsdorf, S-Bahnhof Tatzeit: Freitag, 03.11.2023, 07:00-17:50 Uhr

(kl) Am Freitag, 03.11.2023, im Zeitraum von 07:00 bis 17:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter am S-Bahnhof in Friedrichsdorf ein Fahrrad mit einem Wert von circa 150,00EUR. Das weiße Mountainbike der Marke "Bergamont" mit rosa Strich auf dem Rahmen war mittels eines Fahrradschlosses an einem Zaun gesichert. Die Täter durchtrennten das Fahrradschloss und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Das Schloss wurde ebenfalls gestohlen. Die Polizei in Bad Homburg bittet unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

