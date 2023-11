PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Tresor aus Tankstelle +++ Diebe öffnen Fahrzeuge +++ Diebin nutzt unbeobachteten Moment aus +++ Kollision im Kreuzungsbereich +++ Beratung zum Thema Einbruchsschutz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Tresor aus Tankstelle, Friedrichsdorf, Höhenstraße, Donnerstag, 02.11.2023, 23:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag ist eine Bande in eine Tankstelle in Friedrichsdorf eingebrochen und hat einen Tresor gestohlen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, näherten sich kurz vor Mitternacht vier Täter in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich der Marke Audi, der Rückseite des Tankstellengebäudes in der Höhenstraße. Während einer von ihnen an ihrem Fluchtauto "Schmiere" stand, brachen die drei anderen die Hintertür auf und nahmen aus der Tankstelle einen Tresor an sich. Anschließend luden sie diesen in ihr Fahrzeug und flüchteten in Richtung Köppern. Die Polizei, welche in der Zwischenzeit durch den Alarm der Tankstelle auf den Plan gerufen wurde, konnte die Täter und das Fahrzeug trotz großangelegter Fahndung mit mehr ausfindig machen. Die Einbrecher sollen maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein sowie Handschuhe getragen haben. Mindestens einer trug eine blaue Jacke.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen. Wer in der Nacht zum Freitag ein dunkles Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit bemerkt hat, welches in Richtung Köppern fuhr oder sonstige Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

2. Diebe öffnen Fahrzeuge,

Bad Homburg, Im Birkengrund / Daimlerstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 02.11.2023, 05:45 Uhr

(fh)In Bad Homburg haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei Fahrzeuge geöffnet und mehrere Gegenstände aus diesen gestohlen. In der Daimlerstraße öffneten die Täter einen wohl unverschlossenen Dacia Sandero und stahlen aus diesem Bargeld, einen Verbandskasten und Süßigkeiten. In der Straße "Im Birkengrund" mussten sie dagegen mehr Aufwand betreiben und bei einem verschlossenen Peugeot 206 eine Fensterscheibe einschlagen. Aus dem Innenraum nahmen sie einen Rucksack, einen Laptop sowie eine Geldbörse an sich und suchten mit ihrer Beute das Weite.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und erbittet Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. Diebin nutzt unbeobachteten Moment aus, Königstein im Taunus, Herzog-Adolph-Straße, Mittwoch, 01.11.2023, 17:30 Uhr

(fh)Eine Diebin hat am Mittwochnachmittag in einer Königsteiner Kunstgalerie die höfliche Geste einer Mitarbeiterin schamlos ausgenutzt und diese bestohlen. Gegen 17:30 Uhr betrat die unbekannte Frau die Galerie und gaukelte der Verkäuferin Interesse an einem Paar Schuhe vor. In dem Gespräch bot die Mitarbeiterin der vermeintlichen Kundin einen Kaffee an und verschwand hierfür für einen kurzen Augenblick. Diese Gelegenheit machte sich die Frau zu Nutze und entwendete aus dem Verkaufsraum ein Mobiltelefon der Marke Apple mit welchem sie anschließend die Flucht ergriff.

Die Frau soll etwa 35 Jahre alt, circa 175 cm groß und kräftig gewesen sein. Sie habe spanisch gesprochen und "südländisch" ausgesehen sowie schulterlange, dunkelbraune Haare, braune Augen und eine helle Hautfarbe gehabt.

Die Polizeistation Königstein ermittelt und nimmt Hinweise zur Täterin unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Kollision im Kreuzungsbereich,

Usingen, Neutorstraße / Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, Donnerstag, 02.11.2023, 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend stießen zwei Fahrzeuge inmitten einer Usinger Kreuzung zusammen, ein Beteiligter verletzte sich. Gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Nissan-Fahrer an einer Kreuzung von der Neutorstraße nach links in die Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße abzubiegen. Der Linksabbieger übersah dabei jedoch einen Opel Mokka, der von einem 20-Jährigen gesteuert wurde und die Neutorstraße in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Inmitten der Kreuzung kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß, bei dem der jüngere Fahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

5. Beratung zum Thema Einbruchsschutz,

Wehrheim, Wehrheimer Mitte, Freitag, 10.11.2023 und Samstag, 11.11.2023

(jn)In der kommenden Woche werden Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Hochtaunus sowie die "Schutzfrau vor Ort", Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek in Wehrheim zum Thema Einbruchsschutz beraten. Sowohl am Freitag, 10.11.2023 als auch am Samstag, 11.11.2023 werden die beiden zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Thema Einbruchschutz, das gerade mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit von besonderer Aktualität ist. Darüber hinaus wird Katja Jokiel-Gondek als "Schutzfrau vor Ort" selbstverständlich auch für andere Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

6. Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

