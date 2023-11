PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Jugendliche greifen Mann in Oberurseler Tiefgarage an +++ Versuchter Diebstahl eines Motorrollers in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Jugendliche greifen Mann an,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Dienstag, 31.10.2023, 16:21Uhr

(jb)Am späten Dienstagnachmittag griffen drei Jugendliche in Bad Homburg in einer Tiefgarage einen Mann an. Der 36-jährige Geschädigte aus Bad Homburg bemerkte um 16:21 Uhr in einer Tiefgarage im Zimmersmühlenweg drei Jugendliche, die dort aus Flaschen tranken, aßen und für Verunreinigungen sorgten. Nachdem er sie aufgefordert hatte, die Tiefgarage zu verlassen kam es zu einem Streit. In dessen Verlauf wurde der Mann von den Jugendlichen zu Fall gebracht, wobei er am Boden liegend getreten worden sein soll. Dem Geschädigten gelang es jedoch wieder aufzustehen, woraufhin er Schläge gegen den Oberkörper einstecken musste. Der Geschädigte flüchtete und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, unverletzt zu sein.

Der erste Täter wird beschrieben als männlich, ca. 15 Jahre alt, bekleidet mit hellblauer Jeans und weißen Sneaker. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und ca. 15 Jahr alt. Er war bekleidet mit einer schwarzen kurzen Steppjacke mit Kapuze, langer, schwarzer Jeans und schwarzen Schuhen. Der dritte Täter war auch männlich, ca. 15 Jahre alt und hatte hell-braune kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Sweatpullover mit Aufschrift (Los Angeles), schwarzer Jogginghose mit einem weißen Streifen an der Seite und zwei Nike Logos untereinander am rechten Bein sowie weißen Sportschuhen mit schwarzen Nike Logos. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Hochtaunus unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

2. Diebe versuchen einen Motorroller zu stehlen, Bad Homburg, Am Heuchelbach, Dienstag, 31.10.2023, 20:00 Uhr - Mittwoch, 01.11.2023, 03:35 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter in Bad Homburg einen Motorroller zu stehlen. Die unbekannten Täter schoben den Motorroller zunächst mehrere Hundert Meter vom Abstellort in der Straße "Am Heuchelbach" weg. Anschließend brachen sie den Motorroller auf und versuchten den Roller zu starten, indem sie die Zündung überbrückten. Nachdem das nicht gelang, ließen sie den Roller vor Ort liegen und entfernten sich in unbekannte Richtung. An dem Motorroller entstand ein Sachschaden, der auf 1.500.- Euro geschätzt wird. Gegen die bisher unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Hochtaunus unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell