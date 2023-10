Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrt unter Drogeneinfluss - Unfallort unbekannt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen wurden am späten Donnerstagabend (26.10., 22.20 Uhr) auf einen verunfallten Pkw im Bereich der Kreuzung Alleestraße/ Nonenstraße aufmerksam. Der Fahrer des Wagens saß schlafend am Steuer. Aufgrund seiner allgemeinen Verfassung wurde ein Rettungswagen angefordert. Es ergab sich der starke Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Der Pkw des 27-jährigen Mannes war rundherum frisch beschädigt. Ein Unfallort konnte an dem Abend nicht ausgemacht werden. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer hat den Mann mit seinem grauen Opel Vectra am Donnerstagabend fahren sehen? Wer hat in der Umgebung unfalltypische Beschädigungen bemerkt? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Dem Rheda-Wiedenbrücker wurde im Krankenhaus aufgrund des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen.

